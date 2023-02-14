Украинцы-мигранты потратили за рубежом $20 млрд в 2022 году

Выехавшие за рубеж граждане Украины потратили за прошлый год в других странах $20 млрд. Об этом в интервью изданию "Экономическая правда" сообщил во вторник заместитель председателя Нацбанка Украины Сергей Николайчук.
"Во второй половине 2022 года расходы украинцев [за рубежом] составили в среднем$ 2 млрд в месяц. Учитывая несколько меньшие объемы в начале года, всего за год эта сумма составила около $20 млрд", - сказал он.
Николайчук добавил, что, по оценкам Нацбанка, украинцы в 2023 году продолжат тратить за рубежом по $2 млрд в месяц.
"В 2023 году, учитывая, что мы не ожидаем стремительного возвращения мигрантов домой, мы оцениваем, что украинцы продолжат тратить там по $2 млрд в месяц, то есть за 2023 год будет 24 млрд", - указал он.
По словам Николайчука, в Нацбанке ожидают, что в 2023 году продолжится выезд украинцев за границу.
"Ожидаем, что выедут на 400 тыс. граждан больше, чем вернутся", - отметил он, уточнив, что это связано с ситуацией в энергетике, которая усложняет условия проживания в регионах.