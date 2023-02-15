Экс-президент Киргизии Атамбаев отправился на лечение за границу

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев в среду покинул республику и направился на лечение за границу. Об этом ТАСС сообщил источник в окружении экс-главы страны.

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"Алмазбек Шаршенович, как и планировалось, отправился сегодня на лечение за рубеж", - сказал он.

По его словам, Атамбаев вылетел из Бишкека в ОАЭ, откуда он планирует добраться до Испании, где пройдет диагностическое обследование и курс соответствующего лечения.