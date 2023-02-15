В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 73.86EUR 79.34
Войти в почту
52 минуты назад

Экс-президент Киргизии Атамбаев отправился на лечение за границу

ТАССиещё 1

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев в среду покинул республику и направился на лечение за границу. Об этом ТАСС сообщил источник в окружении экс-главы страны.

Экс-президент Киргизии Атамбаев отправился на лечение за границу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Алмазбек Шаршенович, как и планировалось, отправился сегодня на лечение за рубеж", - сказал он.

По его словам, Атамбаев вылетел из Бишкека в ОАЭ, откуда он планирует добраться до Испании, где пройдет диагностическое обследование и курс соответствующего лечения.

Во вторник Атамбаева освободили из исправительной колонии, где он отбывал наказание. Бывший глава киргизского государства покинул ее в сопровождении адвокатов и членов семьи. Позже экс-президент сообщил, что намерен пройти обследование и курс лечения в Испании.

В мире,Громкие уголовные дела ,Досрочное освобождение,Криминальные авторитеты,Авторитеты,Алмазбек Атамбаев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители