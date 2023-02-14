Экс-президента Киргизии Атамбаева могут освободить из колонии

Находящийся в исправительной колонии экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев может быть отпущен на свободу уже во вторник. Об этом ТАСС сообщили источник в семье экс-президента республики.

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"В связи с новым решением суда Атамбаев может быть отпущен на свободу уже сегодня до вечера", - сказал он.

По его словам, родственники, друзья и соратники бывшего президента уже отправились с вещами к колонии, в которой он отбывает наказание. С него также сняты все ограничения на передвижение.

Атамбаев был приговорен к 11 годам и 2 месяцам лишения свободы с конфискацией имущества по делу о коррупции летом 2020 году. Суд посчитал, что он причастен к незаконному освобождению из-под стражи в 2013 году криминального авторитета Азиза Батукаева.