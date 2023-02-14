Агенты MI5 выдали себя за россиян для поимки охранника-шпиона

Охранника британского посольства в Берлине, обвиняемого в шпионаже в пользу России, удалось разоблачить в рамках операции MI5, агенты которой притворились россиянами. Об этом рассказали Bloomberg и Reuters.

О задержании 58-летнего Дэвида Смита по подозрению в шпионаже на Россию стало известно в 2022 году. Во время обыска у него нашли электронные письма с пометкой «секретно», якобы подготовленные для передачи РФ.

По версии следствия, в 2020-2021 годах Смит общался с российским военным атташе при посольстве РФ в Берлине и собирал материалы, классифицированные как секретные. Позже он признал вину по некоторым обвинениям.

СМИ рассказали, что Смит был раскрыт и задержан вскоре после встречи с офицерами MI5, выдававшими себя за сотрудницу российской военной разведки по имени Ирина и гражданина РФ Дмитрия.

В MI5 выяснили, что Смит направил военному атташе России письмо с конфиденциальной информацией о британском посольстве в Берлине и его сотрудниках, включая их адреса, телефоны, документы и фото.

В итоге MI5 организовала операцию, во время которой Смиту предложили собрать данные о «Дмитрии», россиянине, который якобы сотрудничал с британскими властям. В суде показали кадры со скрытой камеры, как охранник записывал на видео действия «Дмитрия» - на самом деле агента MI5.

Также со Смитом общалась «российская разведчица Ирина», у которой он поинтересовался, какая именно помощь ей нужна.

Дома у Смита также нашли сканы письма экс-премьеру Борису Джонсону и торговых документов, флешки с фотографиями сотрудников и их дипломатических паспортов.

Следователи считают, что в обмен на информацию Смит получал крупные суммы наличными, однако он утверждает, что делал это бесплатно.