Дело экс-президента Киргизии направили на повторное рассмотрение

Уголовное дело в отношении экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева направлено на повторное рассмотрение. Об этом со ссылкой на источник в Верховном суде республики пишет ТАСС.

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Алмазбек Атамбаев возглавлял Киргизию с 2011 по 2017 год. В августе 2019 года он был задержан в ходе спецоперации, которая сопровождалась штурмом резиденции политика. В 2020 году экс-президент был приговорен 11 годам и двум месяцам лишения свободы по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.

По информации источника в Верховном суде, сейчас дело Атамбаева было направлено на новое рассмотрение.

«По ходатайству адвокатов Верховный суд направил дело Атамбаева на повторное рассмотрение», - пояснил он.