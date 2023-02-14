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40 минут назад

Дело экс-президента Киргизии направили на повторное рассмотрение

Алиса Селезнёва

Уголовное дело в отношении экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева направлено на повторное рассмотрение. Об этом со ссылкой на источник в Верховном суде республики пишет ТАСС.

Дело экс-президента Киргизии направили на повторное рассмотрение
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Алмазбек Атамбаев возглавлял Киргизию с 2011 по 2017 год. В августе 2019 года он был задержан в ходе спецоперации, которая сопровождалась штурмом резиденции политика. В 2020 году экс-президент был приговорен 11 годам и двум месяцам лишения свободы по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.

По информации источника в Верховном суде, сейчас дело Атамбаева было направлено на новое рассмотрение.

«По ходатайству адвокатов Верховный суд направил дело Атамбаева на повторное рассмотрение», - пояснил он.

При этом бывший глава государства неоднократно заявлял, что все обвинения в его адрес и адрес его сторонников носят политический характер.

В мире,Алмазбек Атамбаев,
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