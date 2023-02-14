Пока вы спали: отказ США от поставок ATACMS Киеву, Сноуден о панике из-за шаров-шпионов

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Фото: Wikipedia Commons Wikipedia Commons

Вашингтон объяснил Киеву отказ от поставок ракет ATACMS

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Администрация президента США Джо Байдена обеспокоена тем, что в случае поставок дальнобойных ракет ATACMS на Украину, возникнет проблема с поддержанием определенного объема боеприпасов на складах для нужд американской армии. В Вашингтоне объяснили Киеву, что у США нет лишних армейских тактических ракетных систем, пишет со ссылкой на осведомленные источники Politico.

Также, по словам источников издания, США опасаются, что Украина будет наносить удары по территории России, что станет пересечением «красной линии», обозначенной Москвой.

Сноуден объяснил создание «паники с НЛО» в США

Создание искусственной «паники» из-за недавно сбитых в США неопознанных летающих объектов является способом отвлечь внимание от расследования взрывов на «Северных потоках» или расходов администрации Джо Байдена. Такое мнение высказал экс-сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден, пишет РИА Новости.

Он отметил, что хотел бы, чтобы сбитые в США и Канаде объекты действительно оказались внеземного происхождения, но не верит в это.

«Это всего лишь старая искусственно вызванная паника (…), гарантирующая, что репортерам, которые отвечают за вопросы национальной безопасности, поручат расследовать ерунду с воздушными шарами, а не бюджеты или взрывы (а-ля «Северный поток»)», - написал он в Twitter.

Нидерланды заявили о перехвате российских самолетов-разведчиков

Голландские истребители F-35, находящиеся на боевом дежурстве в Польше, перехватили группу из трех российских военных самолетов рядом с границей и сопроводили их. Об этом заявило Минобороны Нидерландов.

По данным военного ведомства, российские самолеты приблизились со стороны Калининграда. После идентификации выяснилось, что это Ил-20М в сопровождении двух истребителей Су-27, отмечается в сообщении.

В КНДР представлены марки с дочерью Ким Чен Ына

В Северной Корее представлены почтовые марки, на которых впервые изображена дочь северокорейского лидера Ким Чен Ына, известная как Чу Э. Об этом сообщило издание Кorea Times.

Марки были размещены на сайте северокорейской почты. На них изображены Ким Чен Ын и его дочь, присутствовавшие на испытательном пуске межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-17».

В Минпромторге назвали условие поставок иранских автомобилей в Россию

Иранские автомобили могут поставляться в Россию только при условии прохождения сертификации. Пока соответствующих запросов в Минпромторг не поступало, заявили РИА Новости в ведомстве.