США предупредили Украину о «поворотном моменте» в конфликте с Россией

Чиновники США во время недавнего визита в Киев предупредили местных коллег о наступлении «поворотного момента» в конфликте с Россией. Об этом сообщает The Washington Post.

По мере приближения первой годовщины украинского кризиса официальные лица США заявили украинским лидерам, что те пришли в точку, «позволяющую изменить траекторию» конфликта.

В Вашингтоне считают, что критический момент начнется весной, когда на Украине произойдут наступление и контрнаступление. Американские аналитики не советуют Киеву пытаться одновременно удержать Артемовск и вести контрнаступление.

Также американская разведка пришла к выводу, что Украина не способна получить контроль над Крымом.

WP отмечает, что американские чиновники «усиливают давление на Киев, призывая добиться значительных успехов на поле боя, в то время как помощь и поставки оружия со стороны США растут».

Несмотря на обещания поддерживать Украину «столько, сколько потребуется», чиновники Джо Байдена говорят, что недавние пакеты помощи от Конгресса и стран ЕС представляют собой лучший шанс для Киева решительно изменить ход конфликта именно сейчас.

«Многие консерваторы в Палате представителей США, возглавляемой республиканцами, пообещали сократить поддержку, а долгосрочный аппетит Европы к финансированию военных действий остается неясным», - подчеркивает издание.

В начале февраля США объявили о выделении Украине дополнительной военной помощи на 2,2 миллиарда долларов. Вашингтон впервые выделит Киеву ракеты большей дальности.