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10 минут назад

США предупредили Украину о «поворотном моменте» в конфликте с Россией

Мария Иванова

Чиновники США во время недавнего визита в Киев предупредили местных коллег о наступлении «поворотного момента» в конфликте с Россией. Об этом сообщает The Washington Post.

США предупредили Украину о «поворотном моменте» в конфликте с Россией
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По мере приближения первой годовщины украинского кризиса официальные лица США заявили украинским лидерам, что те пришли в точку, «позволяющую изменить траекторию» конфликта.

В Вашингтоне считают, что критический момент начнется весной, когда на Украине произойдут наступление и контрнаступление. Американские аналитики не советуют Киеву пытаться одновременно удержать Артемовск и вести контрнаступление.

Также американская разведка пришла к выводу, что Украина не способна получить контроль над Крымом.

WP отмечает, что американские чиновники «усиливают давление на Киев, призывая добиться значительных успехов на поле боя, в то время как помощь и поставки оружия со стороны США растут».

Несмотря на обещания поддерживать Украину «столько, сколько потребуется», чиновники Джо Байдена говорят, что недавние пакеты помощи от Конгресса и стран ЕС представляют собой лучший шанс для Киева решительно изменить ход конфликта именно сейчас.

«Многие консерваторы в Палате представителей США, возглавляемой республиканцами, пообещали сократить поддержку, а долгосрочный аппетит Европы к финансированию военных действий остается неясным», - подчеркивает издание.

В начале февраля США объявили о выделении Украине дополнительной военной помощи на 2,2 миллиарда долларов. Вашингтон впервые выделит Киеву ракеты большей дальности.

Последний опрос исследовательского центра Pew Research Center показал, что около четверти американцев считают помощь США Украине чрезмерной. Этот показатель увеличился на шесть процентных пунктов с сентября и на 19 процентных пунктов с марта.

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