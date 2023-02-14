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54 минуты назад

The Financial Express: Бангладеш из-за санкций закрыл порты для российских судов

Газета.Ru

Бангладеш присоединился к санкциям и закрыл порты для российских судов. Об этом сообщает издание The Financial Express.

Бангладеш из-за санкций закрыл порты для российских судов
Фото: ReutersReuters

Правительство Бангладеш запретило 69 российским кораблям заходить в свои порты согласно санкциям ЕС и США. Суда не могут завозить грузы, останавливаться для дозаправки и использовать морские пути в этом районе.

Ранее сообщалось, что ВМС Бангладеш получат три десантных корабля проекта норвежской компанией Vard Marine.

По данным издания, контракт с Vard Marine был заключен в ноябре 2022 года. Проект будет основан на серийных судах компании Vard 7 507 и Vard Marine. Десантные корабли будут предназначены для проведения операций в прибрежных районах Бангладеш, а также для перевозки десанта, танков, оборудования и припасов. Второстепенные миссии включают гуманитарную помощь и помощь при стихийных бедствиях на побережье Бенгальского залива.

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