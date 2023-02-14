Экс-депутат Рады рассказал, как Зеленский уклонялся от службы в ВСУ

«Все лазейки используют, лишь бы не отправиться на фронт. Есть, например, такое правило, что мужчинам, в одиночку воспитывающим ребенка, все-таки можно выехать за пределы страны. И что только не делают, чтобы устроить себе такое «одиночное отцовство»! Фиктивно разводятся с женами, усыновляют детей из приютов только для того, чтобы «выехать на них», и так далее и тому подобное! Есть «темы», связанные и с уходом за престарелыми и инвалидами первой категории», - рассказал Олейник в беседе с ОСН.