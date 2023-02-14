Экс-депутат Рады рассказал, как Зеленский уклонялся от службы в ВСУ

Бывший депутат Верховной Рады Владимир Олейник рассказал о способах уклонения от службы в ВСУ.
«Все лазейки используют, лишь бы не отправиться на фронт. Есть, например, такое правило, что мужчинам, в одиночку воспитывающим ребенка, все-таки можно выехать за пределы страны. И что только не делают, чтобы устроить себе такое «одиночное отцовство»! Фиктивно разводятся с женами, усыновляют детей из приютов только для того, чтобы «выехать на них», и так далее и тому подобное! Есть «темы», связанные и с уходом за престарелыми и инвалидами первой категории», - рассказал Олейник в беседе с ОСН.
По его словам, без банальной коррупции там дело не обходится.
«Просто тупо дают взятки. А взамен получают справки о различных заболеваниях, в том числе и психических. Еще могут попытаться сфальсифицировать документы о необходимости сделать серьезную операцию за границей — например, на сердце», - пояснил он.
Политик также напомнил, что даже сам президент «незалежной» Владимир Зеленский является «четырежды уклонистом».
«В войсках действуют два принципа: делай, как я, и делай, как я сказал. Так вот в случае с Зеленским первый принцип означает буквально следующее: «коси от армии». В 2014 и 2015 годах его четыре раза звали в ВСУ, но каждый раз ему удавалось уйти от службы — он, видишь ли, концерты давал! В том числе и в ДНР — в Горловке и так далее. Об этом заявил, кстати, еще Петр Порошенко!», - подчеркнул экс-депутат.
Как отметил Олейник, украинцы используют все лазейки, чтобы последовать примеру своего лидера.