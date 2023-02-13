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37 минут назад

Байден призвал провести тщательный анализ феномена НЛО

Илья Родин

Глава США Джо Байден призвал провести межведомственный анализ феномена НЛО, рассказал координатор Совбеза США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. Об этом пишет РИА «Новости».

Байден призвал провести тщательный анализ феномена НЛО
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что накануне военные сбили над Аляской (США) и Канадой три «аппарата неизвестного происхождения, характера и назначения».

Кирби пояснил, что Байден поручил создать межведомственную группу. Ее задачей является изучение политических импликаций обнаружения, анализа и утилизации неопознанных воздушных объектов, которые могут так или иначе угрожать безопасности страны.

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Министерства и ведомства вдвое увеличат усилия для того, чтобы понять и нейтрализовать соответствующие явления, подчеркнул координатор.

Белый дом в настоящее время не рассматривает гипотезу о внеземном происхождении объектов, уточнил Кирби. Он добавил, что феномен НЛО давно известен, но власти США не занимались им на официальном уровне, не пытались углубленно его изучить.

Напомним, что в начале февраля американский военный самолет сбил китайский метеозонд. Решение об уничтожении шара было принято после напряженных консультаций между различными ведомствами. После этого военнослужащие НАТО ликвидировали еще три небольших шарообразных объекта.

В мире,Джон Кирби,Джозеф Байден,НАТО,
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