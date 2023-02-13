Байден призвал провести тщательный анализ феномена НЛО

Глава США Джо Байден призвал провести межведомственный анализ феномена НЛО, рассказал координатор Совбеза США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. Об этом пишет РИА «Новости».

Отмечается, что накануне военные сбили над Аляской (США) и Канадой три «аппарата неизвестного происхождения, характера и назначения».

Кирби пояснил, что Байден поручил создать межведомственную группу. Ее задачей является изучение политических импликаций обнаружения, анализа и утилизации неопознанных воздушных объектов, которые могут так или иначе угрожать безопасности страны.

Министерства и ведомства вдвое увеличат усилия для того, чтобы понять и нейтрализовать соответствующие явления, подчеркнул координатор.

Белый дом в настоящее время не рассматривает гипотезу о внеземном происхождении объектов, уточнил Кирби. Он добавил, что феномен НЛО давно известен, но власти США не занимались им на официальном уровне, не пытались углубленно его изучить.