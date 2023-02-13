Bloomberg: Блинкен встретится с Ван И впервые после инцидента с аэростатом

Госсекретарь США Энтони Блинкен может провести встречу со своим коллегой из Китая Ваном И во время конференции по безопасности в Мюнхене. Об этом сообщает Bloomberg.

Конференция должна будет пройти с 17 по 19 февраля. Отмечается, что дипломаты проведут первую с момента скандала со сбитым аэростатом встречу «лицом к лицу». При этом источники указали, что она состоится только при взаимном согласии обеих сторон.

Напомним, что первоначально Блинкен планировал посетить Китай 5 февраля, но Белый дом отложил визит из-за происшествия с аэростатом КНР. Отмечается, что администрация США опасалась, что прибытие Блинкена могут принять за «неверный сигнал». Однако полностью отменять встречу власти США пока не хотят.