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34 минуты назад

Bloomberg: Блинкен встретится с Ван И впервые после инцидента с аэростатом

Елена Прошина

Госсекретарь США Энтони Блинкен может провести встречу со своим коллегой из Китая Ваном И во время конференции по безопасности в Мюнхене. Об этом сообщает Bloomberg.

Bloomberg: Блинкен встретится с Ван И впервые после инцидента с аэростатом
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Конференция должна будет пройти с 17 по 19 февраля. Отмечается, что дипломаты проведут первую с момента скандала со сбитым аэростатом встречу «лицом к лицу». При этом источники указали, что она состоится только при взаимном согласии обеих сторон.

Напомним, что первоначально Блинкен планировал посетить Китай 5 февраля, но Белый дом отложил визит из-за происшествия с аэростатом КНР. Отмечается, что администрация США опасалась, что прибытие Блинкена могут принять за «неверный сигнал». Однако полностью отменять встречу власти США пока не хотят.

4 февраля истребитель США сбил летательный аппарат из КНР, который вторгся в воздушное пространство одного из штатов Америки. В Белом доме заявили, что уничтоженный аэростат предназначался для разведки над стратегическими объектами США. Власти Китая, в свою очередь, настаивают на том, что аэростат выполнял исключительно метеорологическую функцию.

В мире,Энтони Блинкен,Администрация США,
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