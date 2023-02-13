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11 минут назад

В США раскрыли судьбу 30 тысяч наемников, воюющих за Зеленского

Илья Родин

Российские военные ликвидируют иностранных наемников, участвующих в противостоянии на стороне Украины, рассказал военный эксперт Дуглас Макгрегор. Ролик опубликован на YouTube-канале Straight Calls with Douglas Macgregor.

В США раскрыли судьбу 30 тысяч наемников, воюющих за Зеленского
Фото: ТАССТАСС

Макрегор подчеркнул, что в ближайшее время в зоне спецоперации начнется «чистка». Он добавил, что поставки любого количества оружия и военной техники ничего не изменят.

По его словам, в рядах ВСУ находятся 30 тыс. иностранных наемников. Все они погибнут в ходе боевых действий, пояснил эксперт.

«Тридцать тысяч иностранцев скоро будут уничтожены в предстоящих событиях», - уточнил Макгрегор.

Напомним, что российские военачальники ранее сообщали об участии крупных групп наемников в боях на стороне Киева.

В мире,Дуглас Макгрегор,
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