Сейсмолог спрогнозировал землетрясения в Стамбуле

В Стамбуле происходили и будут происходить землетрясения, так как город находится в сейсмически опасной зоне, заявил директор Единой геофизической службы РАН, доктор технических наук Юрий Виноградов. Об этом пишет РИА Новости.

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Эксперт спрогнозировал возможность землетрясений в Стамбуле. По его словам, если они будут, то не такой разрушительной силы, как те, которые случились на юго-востоке Турции в феврале. Ученый напомнил, что населенный пункт стоит на границе той же самой Анатолийской плиты.

«Но вот как скоро произойдут эти землетрясения — это я не могу прокомментировать», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что землетрясения в Турции вошли в десятку крупнейших когда-либо зарегистрированных в мире с эпицентром на суше. Обычно наиболее сильные землетрясения происходят в океанах.