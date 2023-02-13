Глава Мюнхенской конференции назвал ошибкой поддержку «Северного потока 2»

«Решение по "Северному потоку 2", которое сегодня каждый сопровождает восклицанием "как вы только могли", можно лишь объяснить контекстом из 2015 года. Это была ситуация, когда после (аварии на АЭС) Фукусимы в Германии было принято решение раньше отказаться от атомной энергетики», — пояснил Хойсген, отметив, что на тот момент российский газ считался лучшей альтернативой.