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36 минут назад

Глава Мюнхенской конференции назвал ошибкой поддержку «Северного потока 2»

Lenta.ru

Глава Мюнхенской конференции и бывший советник экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель Кристоф Хойсген назвал ошибкой поддержку строительства российского газоровода «Северный поток 2» и объяснил ее аварией на АЭС в Фукусиме. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава Мюнхенской конференции назвал ошибкой поддержку «Северного потока 2»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Решение по "Северному потоку 2", которое сегодня каждый сопровождает восклицанием "как вы только могли", можно лишь объяснить контекстом из 2015 года. Это была ситуация, когда после (аварии на АЭС) Фукусимы в Германии было принято решение раньше отказаться от атомной энергетики», — пояснил Хойсген, отметив, что на тот момент российский газ считался лучшей альтернативой.

Утром 27 сентября 2022 года компания Nord Stream AG заявила о беспрецедентных разрушениях на двух газопроводах компании — «Северный поток» и «Северный поток-2», которые идут по дну Балтийского моря в Германию. Позже сообщалось, что германские следователи допустили, что за подрывами газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» могут стоять представители одной из западных стран.

В мире,Кристоф Хойсген,
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