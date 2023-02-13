В Киеве ввели стабилизационные отключения света

Стабилизационные отключения света ввели в Киеве, несмотря на обещания, что графиков отключений не будет. Об этом говорится в пресс-релизе украинского энергохолдинга "ДТЭК".

Фото: Ральф Ролечек/Wikimedia Ральф Ролечек/Wikimedia

Отмечается, что отключения света затронут Голосеевский, Святошинский и Шевченковский районы, там зафиксирован дефицит пропускной способности сетей.

"Для этих районов применяются стабилизационные отключения (согласно графику почасовых отключений)", — указано в сообщении.

Ранее в "ДТЭК" сообщали, что 13 февраля в Киеве, Киевской, Днепропетровской и Одесской областях отключений электроэнергии не будет. 12 февраля глава правления национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что состояние энергосистемы Украины улучшилось, темпы ее восстановления превышают разрушения.