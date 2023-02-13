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48 минут назад

Грузия отказала во въезде российской правозащитнице Ривиной*

Деловая газета "Взгляд"

Правозащитница Анна Ривина*, признанная в России иноагентом, не смогла попасть в Грузию без объяснения причин, сообщил оппозиционный телеканал «Мтавари» («Главный»), передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Грузия отказала во въезде российской правозащитнице
Фото: ТАССТАСС

Основательница российского кризисного центра «Насилию.нет» Анна Ривина до этого проживала в Грузии несколько месяцев, покинула страну и выехала в Армению, а вернуться не смогла.

Грузинские пограничники не объяснили мотивы своего решения, возможно, позже последует дополнительная информация.

По некоторым данным, правозащитница направилась в Израиль.

В мире,Общество,Анна Ривина,
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