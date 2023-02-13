Британия готовится конфисковать российские активы, заявил посол в Лондоне

Британские власти могут конфисковать замороженные активы России, сообщает РИА Новости со ссылкой на российского посла в Великобритании Андрея Келина.

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По его словам, Лондон готовит для этого соответствующее законодательство, так как существует «признание практически во всех западных странах, в том числе в Лондоне, что такие действия абсолютно незаконны, и что каких-либо законов на этот счет нет».

«Но извращенная логика состоит в том, что такие законы надо изобрести, этим, насколько я понимаю, занимаются в Евросоюзе и Вашингтоне. Первый случай конфискации личных активов произошел сейчас», — сказал Келин.

Ранее британский парламентарий от оппозиционной Лейбористской партии Крис Брайант представил проект закона, который позволит конфисковать замороженные активы Москвы и передачу их Киеву в качестве финансовой помощи. Позже глава правительства Великобритании Риши Сунак заявил, что Лондон прорабатывает с международными партнерами юридический процесс для использования российских активов с целью профинансировать реконструкцию Украины.