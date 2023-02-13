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43 минуты назад

Британия готовится конфисковать российские активы, заявил посол в Лондоне

Елена Прошина

Британские власти могут конфисковать замороженные активы России, сообщает РИА Новости со ссылкой на российского посла в Великобритании Андрея Келина.

Британия готовится конфисковать российские активы, заявил посол в Лондоне
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, Лондон готовит для этого соответствующее законодательство, так как существует «признание практически во всех западных странах, в том числе в Лондоне, что такие действия абсолютно незаконны, и что каких-либо законов на этот счет нет».

«Но извращенная логика состоит в том, что такие законы надо изобрести, этим, насколько я понимаю, занимаются в Евросоюзе и Вашингтоне. Первый случай конфискации личных активов произошел сейчас», — сказал Келин.

Ранее британский парламентарий от оппозиционной Лейбористской партии Крис Брайант представил проект закона, который позволит конфисковать замороженные активы Москвы и передачу их Киеву в качестве финансовой помощи. Позже глава правительства Великобритании Риши Сунак заявил, что Лондон прорабатывает с международными партнерами юридический процесс для использования российских активов с целью профинансировать реконструкцию Украины.

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова называла заморозку российских активов в Европе воровством. Как отметила дипломат, Европейский союз намерен забрать не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.

В мире,Риши Сунак,Андрей Келин,Крис Брайант,Мария Захарова,МИД России,Лейбористская партия,ЕС,
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