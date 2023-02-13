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1 час назад

Обозреватель Newsweek Коул: европейское турне Зеленского показало его отчаяние

Российская Газетаиещё 4

Европейское турне Владимира Зеленского свидетельствует о его отчаянии, заявил обозреватель американского журнала Newsweek Брендан Коул.

Обозреватель Newsweek Коул: европейское турне Зеленского показало его отчаяние
Фото: EPAEPA

Напомним, во время недавней поездки в Лондон и Париж президент Украины попросил западных партнеров не затягивать с передачей Киеву баллистических ракет, способных поражать цели на территории России, а еще как можно скорее начать поставки истребителей.

"Но эти просьбы были восприняты европейскими лидерами холодно", - говорится в статье.

По мнению Коула, "Зеленский впадает в отчаяние", понимая, что встречи с мировыми политиками не принесли ожидаемого результата. Ведь отправляясь в свой вояж по странам ЕС, украинский лидер хотел заручиться поддержкой коллег, осознавая "срочную необходимость" этого именно сейчас.

В мире,Владимир Зеленский,ЕС,
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