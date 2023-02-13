В Уругвае сообщили о появлении в небе неопознанных мигающих огней

Военно-воздушные силы Уругвая выясняют появление в небе мигающих огней, сообщает РИА Новости.

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Они были видны и со стороны соседней Аргентины. Мигающие огни заметили в небе над Термас-дель-Альмирон. После этого было решено привлечь комиссию по расследованию заявлений о неопознанных летающих объектах. Эксперты соберут информацию о произошедшем и опросят очевидцев.

Инцидент произошел во время фестиваля в Термас-дель-Альмирон. При этом неизвестные огни наблюдали и со стороны Аргентины, в провинции Энтре-Риос.

Ранее пилоты нескольких авиакомпаний заявили, что видели неопознанные летающие объекты в небе над Великобританией. Так, лайнер Boeing 787 британской British Airways совершал рейс по маршруту Монреаль — Лондон, когда пилот заметил в небе «очень яркий свет, который мгновенно исчез».