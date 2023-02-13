МИД Белоруссии: Заключить перемирие между РФ и Украиной весной 2022 года помешал Запад

— Нам несколько высокопоставленных человек говорили, что соответствующее мнение было высказано со стороны западных партнеров, в частности, президенту Украины Владимиру Зеленскому, что на данном этапе мирные переговоры необходимо прекратить. И в этой связи они и были прекращены, — рассказал он в эфире канала СТВ.