В Метрополитен-музее в Нью-Йорке назвали Айвазовского и Репина украинскими художниками

Метрополитен-музей в Нью-Йорке причислил Ивана Айвазовского и Илью Репина к украинским художникам. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте музея.

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На подписи к портрету Всеволода Гаршина указано, что его автор Репин - украинец. В статье об Айвазовском на этом же сайте в разделе о национальности художника также указано, что он украинец. На эти изменения обратили внимание в воскресенье в Верховной раде.

Ранее сообщалось, что в этом музее переименовали картину французского импрессиониста Эдгара Дега "Русская танцовщица" в "Танцовщицу в украинском наряде". Также Метрополитен-музей признал художника Архипа Куинджи украинским.

О художниках

Иван Айвазовский родился в 1817 году в Феодосии (Таврическая губерния Российской империи, ныне Республика Крым, РФ). Считается одним из наиболее известных маринистов мира.