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1 час назад

В Метрополитен-музее в Нью-Йорке назвали Айвазовского и Репина украинскими художниками

ТАССиещё 4

Метрополитен-музей в Нью-Йорке причислил Ивана Айвазовского и Илью Репина к украинским художникам. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте музея.

В Метрополитен-музее в Нью-Йорке назвали Айвазовского и Репина украинскими художниками
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На подписи к портрету Всеволода Гаршина указано, что его автор Репин - украинец. В статье об Айвазовском на этом же сайте в разделе о национальности художника также указано, что он украинец. На эти изменения обратили внимание в воскресенье в Верховной раде.

Ранее сообщалось, что в этом музее переименовали картину французского импрессиониста Эдгара Дега "Русская танцовщица" в "Танцовщицу в украинском наряде". Также Метрополитен-музей признал художника Архипа Куинджи украинским.

О художниках

Иван Айвазовский родился в 1817 году в Феодосии (Таврическая губерния Российской империи, ныне Республика Крым, РФ). Считается одним из наиболее известных маринистов мира.

Илья Репин родился в 1844 году в Чугуеве (Харьковская губерния Российской империи, ныне - Харьковская область Украины). Работы художника выставлены в Государственной Третьяковской галерее (Москва), Государственном Русском музее (Санкт-Петербург), музее-заповеднике "Абрамцево" (Московская область), Нижегородском государственном художественном музее, Cаратовском государственном художественном музее имени А. Н. Радищева и других.

В мире,Всеволод Гаршин,Архип Куинджи,Эдгар Дега,Илья Репин,Иван Айвазовский,Верховная Рада,
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