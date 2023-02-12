В Метрополитен-музее в Нью-Йорке назвали Айвазовского и Репина украинскими художниками

Метрополитен-музей в Нью-Йорке причислил Ивана Айвазовского и Илью Репина к украинским художникам. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте музея.
На подписи к портрету Всеволода Гаршина указано, что его автор Репин - украинец. В статье об Айвазовском на этом же сайте в разделе о национальности художника также указано, что он украинец. На эти изменения обратили внимание в воскресенье в Верховной раде.
Ранее сообщалось, что в этом музее переименовали картину французского импрессиониста Эдгара Дега "Русская танцовщица" в "Танцовщицу в украинском наряде". Также Метрополитен-музей признал художника Архипа Куинджи украинским.
Иван Айвазовский родился в 1817 году в Феодосии (Таврическая губерния Российской империи, ныне Республика Крым, РФ). Считается одним из наиболее известных маринистов мира.
Илья Репин родился в 1844 году в Чугуеве (Харьковская губерния Российской империи, ныне - Харьковская область Украины). Работы художника выставлены в Государственной Третьяковской галерее (Москва), Государственном Русском музее (Санкт-Петербург), музее-заповеднике "Абрамцево" (Московская область), Нижегородском государственном художественном музее, Cаратовском государственном художественном музее имени А. Н. Радищева и других.