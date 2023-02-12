В МИД Чехии прокомментировали вопрос высылки российского посла

Время для высылки российского посла из Чехии по примеру стран Балтии «еще не пришло», прокомментировал заместитель руководителя министерства иностранных дел республики Мартин Дворжак в эфире Чешского телевидения.

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Дворжак назвал высылку дипломатов самым тяжелым оружием и отметил, что использовать его власти пока не собираются. Однако такой сценарий не исключается.

По словам замглавы МИД, Россия может предпринять действия, которые потребуют более решительных ответных мер.