Чехия отказалась разрывать дипотношения с Россией

Прага отказывается разрывать дипломатические отношения с Москвой. Об этом заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала, передает РИА Новости.

«Чехия имеет минимальные дипломатические отношения с Россией. Я не думаю, что мы должны полностью прекратить их»,

По словам политика, в Праге могут подумать о таком развитии событий, однако смысла в прекращении дипотношений Чехия не видит. «Какие-то связи всегда должны работать. В России много чешских граждан», — напомнил Фиала.