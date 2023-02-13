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8 минут назад

Чехия отказалась разрывать дипотношения с Россией

Lenta.ruиещё 5

Прага отказывается разрывать дипломатические отношения с Москвой. Об этом заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала, передает РИА Новости.

Чехия отказалась разрывать дипотношения с Россией
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Чехия имеет минимальные дипломатические отношения с Россией. Я не думаю, что мы должны полностью прекратить их»,

По словам политика, в Праге могут подумать о таком развитии событий, однако смысла в прекращении дипотношений Чехия не видит. «Какие-то связи всегда должны работать. В России много чешских граждан», — напомнил Фиала.

Ранее замглавы МИД Чехии Мартин Дворжак высказался о возможной высылке российского посла из республики по примеру стран Балтии. Такой шаг политик назвал тяжелым оружием, подчеркнув, что время для него еще не пришло.

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