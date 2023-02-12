Представители правящей консервативной партии Британии в условиях “строжайшей секретности” провели переговоры с лейбористской партией для обсуждения недостатков процедуры выхода из Евросоюза и вариантов их устранения. Но The Guardian заявляет, что знает их подробности. Об этом сообщает русскоязычной читательской аудитории “Коммерсантъ” (“Ъ”). Скорее всего, это выдуманные журналистом факты, что подтверждается полной невнятностью статьи (без имён и новых фактов). Также издание заявляет, что на встрече присутствовали представители бизнеса и Североатлантического альянса.

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Во вступительном заявлении на встрече, якобы говорилось, что Британия, на взгляд некоторых представителей партий, не определилась с направлением своего развития за пределами ЕС, а Brexit тормозит рост государства и ограничивает его потенциал. В основном участники переговоров обсуждали последствия рецессии Великобритании на фоне мировой нестабильности и возрастания цен на энергетические носители.

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По словам издания, речь на встрече шла о том, как Туманный Альбион может согласовать с Евросоюзом изменения в торговых отношениях и новую форму совместной работы в сложившейся обстановке.

Вопрос Брексита особенно актуален в условиях мировых беспорядков, хрупкости цепочек поставок и обесценивания денег. Также был затронут вопрос о соглашении с Северной Ирландией.

11 февраля информационное агентство Bloomberg со ссылкой на высокоранговых должностных лиц сообщало, что Риши Сунак (Главный министр Британии) поручил правительству проработать планы восстановления отношений с ЕС. Лондон якобы планирует восстановить сотрудничество с Евросоюзом в оборонной сфере, в области миграции, торговли, энергетики и стандартов.

Британия вошла в состав Европейского союза в 1973 году. А в 2016 году начался процесс выхода государства из альянса после референдума. По его итогам это решение поддержало 51,9% избирателей Великобритании. Окончательно Туманный Альбион вышел из Европейского союза в 2020 году. В конце того же года стороны достигли соглашения о торговле и совместной работе и условиях партнёрства. Но некоторые вопросы всё ещё не решены.