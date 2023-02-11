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1 час назад

Почти миллион человек пришли на демонстрации против пенсионной реформы во Франции

Вечерняя Москва

Около 963 тысяч человек вышли манифестации против повышения пенсионного возраста во Франции, которые состоялись по всей страны. Об этом в субботу, 11 февраля, сообщает BFMTV со ссылкой на данные французского Министерства внутренних дел.

Почти миллион человек пришли на митинг против пенсионной реформы во Франции
Фото: вечерняя москвавечерняя москва

— Министерство внутренних дел сообщает BFMTV, что в эту субботу по всей Франции пришли на демонстрации 963 тысячи человек, что больше, чем во вторник (757 000, по данным Министерства внутренних дел), — говорится в сообщении.

При этом профсоюз «Всеобщая конфедерация труда» утверждает, что на акции вышло 2,5 миллиона человек, отметил телеканал.

11 февраля по всей Франции прошло более 200 акций протеста. Манифестации были организованы в том числе в Марселе, Лионе, Бордо, Нанте и Париже. Граждане выступали повышение пенсионного возраста в стране.

В начале января в городе Бразилиа прошли массовые беспорядки, организованные сторонниками экс-президента Бразилии Жаира Болсонару. Было задержано более 400 человек. «Вечерняя Москва» рассказывает все, что известно о произошедшем.

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