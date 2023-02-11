Почти миллион человек пришли на митинг против пенсионной реформы во Франции

Около 963 тысяч человек вышли манифестации против повышения пенсионного возраста во Франции, которые состоялись по всей страны. Об этом в субботу, 11 февраля, сообщает BFMTV со ссылкой на данные французского Министерства внутренних дел.

Фото: вечерняя москва вечерняя москва

— Министерство внутренних дел сообщает BFMTV, что в эту субботу по всей Франции пришли на демонстрации 963 тысячи человек, что больше, чем во вторник (757 000, по данным Министерства внутренних дел), — говорится в сообщении.

При этом профсоюз «Всеобщая конфедерация труда» утверждает, что на акции вышло 2,5 миллиона человек, отметил телеканал.

11 февраля по всей Франции прошло более 200 акций протеста. Манифестации были организованы в том числе в Марселе, Лионе, Бордо, Нанте и Париже. Граждане выступали повышение пенсионного возраста в стране.