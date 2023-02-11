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22 минуты назад

США и Британия обсудили антироссийские санкции и потолок цен

Lenta.ruиещё 1

Помощница министра финансов США по борьбе с финансированием терроризма и финансовыми преступлениями Элизабет Розенберг провела в Великобритании ряд встреч с должностными лицами страны, в ходе которых обсуждались антироссийские санкции, а также потолок цен, сообщает РИА Новости.

США и Британия обсудили антироссийские санкции и потолок цен
Фото: 

«Она провела встречи с широким кругом представителей частного сектора по вопросам, связанным с отмыванием денег, противодействием финансированию терроризма и соблюдением санкций», — заявили в американском ведомстве.

В предстоящие дни мировые цены на нефть значительно вырастут

Также Минфин США добавил, что Розенберг обсудила с представителями британского правительства нормы регулирования цифровых активов и прозрачность в работе корпораций. Помимо этого, были затронуты такие вопросы, как уклонение от санкций, а также потолок цен на российскую нефть.

Ранее вице-премьер России Александр Новак рассказал, что страна в марте снизит добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки. Он подчеркнул, что Москва приняла решение о сокращении добровольно.

В мире,Александр Новак,Казначейство США,
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