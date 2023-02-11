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16 минут назад

Сотни российских туристов застряли в Индии

Ura.Ru

Более 300 российских туристов застряли в аэропорту Нью-Дели в Индии. Очевидцы рассказывают, что им не выдавали воду, а после того, как пассажиры переночевали в отеле, с табло пропал номер рейса.

Сотни российских туристов застряли в Индии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Больше 300 российских туристов застряли в аэропорту индийского Нью-Дели. По их словам, им не выдают воду около 15 часов, банковские карты не работают, а представители „Аэрофлота“ буквально исчезли», — передает telegram-канал Mash. Отмечается, что представитель авиакомпании «Аэрофлот» сообщил о том, что люди могут отправиться переночевать в гостиницу. После того как пассажиры вернулись в аэропорт, они не нашли свой рейс на табло.

Многие из них уже перевели иностранную валюту на рубли, из-за чего они не могут купить еду в специальных автоматах. Одна из пассажирок рассказала, что отечественные карты не работают в Индии.

Инцидент связан с рейсом SU233. Он должен был вылететь в Москву в 5:50 утра.

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