Сотни российских туристов застряли в Индии

«Больше 300 российских туристов застряли в аэропорту индийского Нью-Дели. По их словам, им не выдают воду около 15 часов, банковские карты не работают, а представители „Аэрофлота“ буквально исчезли», — передает telegram-канал Mash. Отмечается, что представитель авиакомпании «Аэрофлот» сообщил о том, что люди могут отправиться переночевать в гостиницу. После того как пассажиры вернулись в аэропорт, они не нашли свой рейс на табло.