В Грузии обвинили Киев в желании втянуть страну в военные действия

Украина пытается втянуть Грузию в военные действия, считает премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили. Его цитирует «Взгляд».
По его мнению, такие попытки Украины вызывают сожаление. Целью заявлений Киева, считает Гарибашвили, является открытие «второго фронта» — для этого осенью 2021 года в Грузию из Украины вернулся бывший президент Михаил Саакашвили, сказал грузинский политик.
«Желаю дружескому украинскому народу мира, завершения войны и возвращения территорий», — заявил Гарибашвили.
Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили попросила Саакашвили «перестать держать страну в заложниках» и уйти из политики. Сложившаяся в стране ситуация наносит ущерб репутации Грузии и препятствует правильному развитию отношений с партнерами, в том числе с Киевом.