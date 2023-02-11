В Грузии обвинили Киев в желании втянуть страну в военные действия

По его мнению, такие попытки Украины вызывают сожаление. Целью заявлений Киева, считает Гарибашвили, является открытие «второго фронта» — для этого осенью 2021 года в Грузию из Украины вернулся бывший президент Михаил Саакашвили, сказал грузинский политик.