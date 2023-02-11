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59 минут назад

Politico: депутату Европарламента Тарабелле предъявлено обвинение

Газета.Ru

Бельгийскому депутату Европейского парламента Марку Тарабелле в рамках расследования о предполагаемой коррупции предъявили обвинения в отмывании денег и участии в преступной группировке. Об этом сообщило издание Politicо со ссылкой на представителя бельгийской прокуратуры.

Депутату Европарламента Тарабелле предъявлено обвинение
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

При этом адвокат чиновника Максим Теллер сообщил изданию, что Тарабелла был переведен в тюрьму Сен-Жиль в Брюсселе. Его дело будет заслушано в четверг, 16 февраля, на досудебном слушании.

Обвинения бельгийскому чиновнику Европарламента были выдвинуты после того, как его арестовали в пятницу, 10 февраля.

Ранее Комитет по правовым вопросам (JURI) Европарламента выступил в поддержку лишения неприкосновенности двух депутатов — бельгийца Марка Тарабеллу и итальянца Андреа Коццолино, которые подозреваются в коррупции.

До этого, 11 декабря, стало известно, что заместителя председателя Европарламента, греческого политика Еву Кайли и еще трех человек обвинили и арестовали по делу о коррупции во время чемпионата мира по футболу в Катаре.

В мире,Ева Кайли,Европарламент,
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