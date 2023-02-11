Депутату Европарламента Тарабелле предъявлено обвинение

Бельгийскому депутату Европейского парламента Марку Тарабелле в рамках расследования о предполагаемой коррупции предъявили обвинения в отмывании денег и участии в преступной группировке. Об этом сообщило издание Politicо со ссылкой на представителя бельгийской прокуратуры.
При этом адвокат чиновника Максим Теллер сообщил изданию, что Тарабелла был переведен в тюрьму Сен-Жиль в Брюсселе. Его дело будет заслушано в четверг, 16 февраля, на досудебном слушании.
Обвинения бельгийскому чиновнику Европарламента были выдвинуты после того, как его арестовали в пятницу, 10 февраля.
Ранее Комитет по правовым вопросам (JURI) Европарламента выступил в поддержку лишения неприкосновенности двух депутатов — бельгийца Марка Тарабеллу и итальянца Андреа Коццолино, которые подозреваются в коррупции.
До этого, 11 декабря, стало известно, что заместителя председателя Европарламента, греческого политика Еву Кайли и еще трех человек обвинили и арестовали по делу о коррупции во время чемпионата мира по футболу в Катаре.