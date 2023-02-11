Асад обратился к правительству России и россиянам

Глава Сирии Башар Асад поблагодарил Москву за помощь в ликвидации последствий землетрясения. Об этом пишет ТАСС.

Фото: ТАСС ТАСС

В Сирии не удивлены тем, что россияне откликнулись на просьбу страны о помощи, рассказал Асад. Он пояснил, что Москва и Дамаск разделяют «одинаковые ценности».

По его словам, жители России поддерживали страну в борьбе с терроризмом и в настоящее время помогают ей преодолеть последствия катастрофы.

Поэтому, отметил президент, он передает слова благодарности не только правительству России, но и россиянам.

«Спасибо вам огромное», - сказал Асад.