Асад обратился к правительству России и россиянам

Глава Сирии Башар Асад поблагодарил Москву за помощь в ликвидации последствий землетрясения. Об этом пишет ТАСС.
В Сирии не удивлены тем, что россияне откликнулись на просьбу страны о помощи, рассказал Асад. Он пояснил, что Москва и Дамаск разделяют «одинаковые ценности».
По его словам, жители России поддерживали страну в борьбе с терроризмом и в настоящее время помогают ей преодолеть последствия катастрофы.
Поэтому, отметил президент, он передает слова благодарности не только правительству России, но и россиянам.
«Спасибо вам огромное», - сказал Асад.
Ранее замруководителя ЦПВС Олег Егоров рассказал, что военнослужащие ВС РФ активно помогают сирийцам в разборе завалов.