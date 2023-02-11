Зеленский спрогнозировал вступление Украины в ЕС через два года

«Есть некоторые пессимисты среди мировых лидеров, которые считают, что для членства в ЕС Украине нужно 10 лет. Но они иногда даже боятся нашего духа, нашей энергии. Поэтому мы видим, что мы можем быть в ЕС через два года <…> я считаю, что после «победы» мы будем в НАТО», — отметил Зеленский.