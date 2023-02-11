Зеленский спрогнозировал вступление Украины в ЕС через два года

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что некоторые мировые лидеры прогнозирует вступление республики в Евросоюз только через 10 лет, но Киев может попасть туда уже через несколько лет, пишет «Страна». По его словам, страна ожидает присоединения к НАТО по завершении конфликта.
«Есть некоторые пессимисты среди мировых лидеров, которые считают, что для членства в ЕС Украине нужно 10 лет. Но они иногда даже боятся нашего духа, нашей энергии. Поэтому мы видим, что мы можем быть в ЕС через два года <…> я считаю, что после «победы» мы будем в НАТО», — отметил Зеленский.
Как указал президент Украины, Киев требует от мировых держав гарантий безопасности и видит вступление в Североатлантический альянс одной из них. Он также добавил, что украинская сторона может стать частью блока раньше, чем окончательные гарантии будут согласованы.
Ранее СМИ сообщили, что в Евросоюзе план Украины по вступлению в союз за два года назвали нереалистичным.