Аргентина пропустила в страну застрявших в аэропорту россиянок

Миграционная служба Аргентины пропустила в страну беременных россиянок, застрявших аэропорту, по решению суда. Об этом сообщил ТАСС в субботу адвокат трех из них Кристиан Рубилар.

"Час назад им всем разрешили въехать в Аргентину", - сказал он. По его словам, миграционная служба изменила решение после постановления суда.

Ранее заведующий консульским отделом посольства РФ Георгий Полин подтвердил ТАСС, что в аэропорту столицы Аргентины находятся шесть беременных россиянок, которым было отказано во въезде. Одна из девушек оставалась в зоне вылета с 7 февраля.

Один из пассажиров рейса, на котором прибыли две из получивших отказ девушек, рассказал ТАСС, что на пограничном контроле сотрудники миграционной службы Аргентины отвели в сторону около 20 граждан России для проведения опроса и проверки документов.

"Мы с беременной женой получили паспорта спустя 7 часов. Все это время нам ничего не объясняли, с нами обращались так, как будто мы представляем собой какую-то угрозу общественной безопасности", - сказал он.

10 февраля глава миграционной службы Аргентины Флоренсия Кариньяно сообщила, что россиянкам отказали во въезде из-за подозрений в предоставлении ложной информации о мотивах поездки. По ее словам, они сказали, что приехали как туристки, несмотря на большой срок беременности.