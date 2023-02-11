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55 минут назад

Лукашенко сообщил, что планирует посетить Иран в ближайшее время

RT на русском

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о планах в ближайшее время посетить Иран с официальным визитом.

Лукашенко анонсировал визит за рубеж
Фото: ТАССТАСС

Об этом говорится в поздравлении Лукашенко президенту Ирана Эбрахиму Раиси с 44-й годовщиной победы Исламской революции.

«Рассчитываю посетить Тегеран в ближайшее время», — говорится в сообщении.

Лукашенко уточнил, что намерен обсудить с властями Ирана актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.

Лукашенко назвал свою власть диктатурой

В декабре посол Ирана в Минске Саид Яри заявил, что иранская сторона поддерживает намерение Белоруссии вступить в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС).

В мире,Александр Лукашенко,ШОС,
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