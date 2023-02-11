Лукашенко анонсировал визит за рубеж

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о планах в ближайшее время посетить Иран с официальным визитом.

Фото: ТАСС ТАСС

Об этом говорится в поздравлении Лукашенко президенту Ирана Эбрахиму Раиси с 44-й годовщиной победы Исламской революции.

«Рассчитываю посетить Тегеран в ближайшее время», — говорится в сообщении.

Лукашенко уточнил, что намерен обсудить с властями Ирана актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.