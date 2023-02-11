Аргентина начала отзывать полученные из-за рождения детей ВНЖ россиян

Миграционная служба Аргентины приостанавливает и отменяет действие вида на жительство россиян, которые получили его через рождение ребенка и уехали из страны. Об этом в субботу, 11 февраля, сообщила национальный директор миграционной службы Флоренсия Кариньяно.

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— То, что мы делаем, это приостанавливаем вид на жительство тех россиян, которые приехали получить вид на жительство, потому что их ребенок — аргентинец, но при этом провели больше времени за пределами Аргентины, — пояснил она.

При рассмотрении в суде дела о гражданстве для россиян, миграционная служба подаст данные по вопросу приостановки вида на жительство, если человек провел месяц в стране и больше никогда не приезжал, добавила она в интервью местному телеканалу C5N.