СМИ раскрыли позицию убитого Абэ по возвращению всех Курил Японии

Требование Японии к РФ вернуть все острова южной части Курил фактически означает то, что это никогда не произойдет. Такое мнение содержится в опубликованных на этой неделе в Японии мемуарах убитого в прошлом году бывшего премьер-министра Синдзо Абэ. Книга имеется в распоряжении ТАСС.

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"Настаивать на единовременном возвращении четырех островов - это синоним утверждения, что северные территории (так в Японии называют южную часть российских Курильских островов - прим. ТАСС) никогда не вернуться [в состав Японии]. История доказала, что позиция в том, что нужно настаивать на полном возвращении четырех островов, не привела ни к каким прорывам", - отметил Абэ.

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По его словам, он не считает, что Япония пошла на уступки, когда в ноябре 2018 года Москва и Токио условились активизировать диалог о мирном договоре на основе советско-японской совместной декларации от 19 октября 1956 года. Она позволила положить конец состоянию войны между двумя странами и восстановить дипломатические и консульские отношения. В декларации СССР выразил готовность передать Японии Шикотан и несколько прилегающих мелких необитаемых островов Малой Курильской гряды с условием, что их фактический переход под контроль Токио произойдет после заключения мирного договора.

Абэ также рассказал, что во время нахождения на посту премьера он стремился добиться понимания со стороны России и ее народа по вопросу возможности вести с Японией диалог и осуществлять сотрудничество.

"Если мы не будем вести совместную экономическую деятельность и не заставим людей думать, что Япония - это хорошо, мы никак не сможем добиться их понимания территориальных переговоров. Нужно было также убедить весь российский народ в необходимости укрепления отношений с Японией, например, путем развития Дальнего Востока", - отметил экс-премьер.

Мирное соглашение

В последние годы основой развития экономического сотрудничества Токио и Москвы был план из восьми пунктов, предложенный Абэ в мае 2016 года. Документ подразумевал укрепление отношений в сферах энергетики, малого и среднего бизнеса, индустриализации Дальнего Востока, расширения экспортной базы. В него входило и предложение укреплять взаимодействие в области передовых технологий, включая атомную энергетику, а также в сфере гуманитарных обменов.

Помимо этого, в ноябре 2018 года на встрече в Сингапуре президент РФ Владимир Путин и Синдзо Абэ условились активизировать диалог о мирном договоре на основе советско-японской совместной декларации от 19 октября 1956 года. Она позволила положить конец состоянию войны между двумя странами и восстановить дипломатические и консульские отношения.

Москва и Токио с середины прошлого века проводили переговоры с целью выработки мирного соглашения по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием на пути к этому остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы мелких необитаемых островов. В то же время МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над этими территориями, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.

Текущее состояние диалога