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1 час назад

Лукашенко заявил о намерении посетить Тегеран в ближайшее время

Газета.Ruиещё 4

Президент Белоруссии Александр Лукашенко планирует в ближайшее время посетить Тегеран. Об этом говорится в поздравлении президенту Ирана Эбрахиму Раиси с 44-й годовщиной победы Исламской революции, опубликованном на сайте белорусского лидера.

Лукашенко отправится в ближайшее время в Тегеран
Фото: ТАССТАСС

"Рассчитываю посетить Тегеран в ближайшее время и обсудить актуальные вопросы двусторонней, региональной и международной повесток дня", — сказано в сообщении.

Как отметил белорусский президент, Иран "играет важную роль в регионе и во всем мире, демонстрируя быструю динамику экономического развития и роста благосостояния населения в сегодняшних сложных условиях".

Ранее Александр Лукашенко заявлял, что получает китайский чай от председателя КНР Си Цзиньпина. По данным агентства БелТА, в ходе встречи с научными и научно-педагогическими работниками страны, он угостил их данным напитком. До этого Лукашенко говорил о том, что в мире могут появиться новые валютные союзы в ближайшей перспективе.

В мире,Александр Лукашенко,Цзиньпин Си,
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