Лукашенко отправится в ближайшее время в Тегеран

Президент Белоруссии Александр Лукашенко планирует в ближайшее время посетить Тегеран . Об этом говорится в поздравлении президенту Ирана Эбрахиму Раиси с 44-й годовщиной победы Исламской революции, опубликованном на сайте белорусского лидера.

Как отметил белорусский президент, Иран "играет важную роль в регионе и во всем мире, демонстрируя быструю динамику экономического развития и роста благосостояния населения в сегодняшних сложных условиях".

Ранее Александр Лукашенко заявлял, что получает китайский чай от председателя КНР Си Цзиньпина. По данным агентства БелТА, в ходе встречи с научными и научно-педагогическими работниками страны, он угостил их данным напитком. До этого Лукашенко говорил о том, что в мире могут появиться новые валютные союзы в ближайшей перспективе.