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1 час назад

Express: принц Гарри и Меган Маркл приглашены на коронацию Карла III

Газета.Ru

Принц Гарри и Меган Маркл включены в список приглашенных на коронацию Карла III, пишет британская газета Express со ссылкой на источник в Уайтхолле.

Принца Гарри и Меган Маркл пригласили на коронацию Карла III
Фото: ТАССТАСС

По информации источника, в настоящее время в правительстве разрабатывается подробный план, чтобы присутствие Гарри и Меган никак не затмевало коронацию после того, как принц выдвинул обвинения против королевской семьи в своей автобиографии "Запасной".

"Они внесены в список, и планирование идет полным ходом, чтобы убедиться, что мероприятие пройдет как можно более гладко — без каких-либо драм", - пояснил источник.

В частности, официальные лица хотят, чтобы принц Гарри и принц Уильям не имели возможности оказаться вместе на публике. Для этого в Вестминстерском аббатстве организуют рассадку гостей так, чтобы браться не были запечатлены вместе.

Ранее Карл III усмехнулся в ответ на просьбу вернуть принца Гарри в Великобританию.

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