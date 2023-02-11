В ЮНИСЕФ заявили о риске эпидемии в Сирии после землетрясения

Представитель "ЮНИСЕФ" заявил, что в пострадавших от землетрясения районах Сирии существует риск возникновения эпидемии. Об этом представитель регионального отделения ЮНИСЕФ по Ближнему Востоку и Северной Африке Аммар Аммар сообщил телеканалу Al Jazeera.

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По его словам, в первую очередь жители пострадавших районов нуждаются в питьевой воде и продовольствии.

"Мы опасаемся возникновения эпидемии, которая может затронуть миллионы людей, если мы сейчас не примем меры", - пояснил Аммар.