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56 минут назад

В ЮНИСЕФ заявили о риске возникновения эпидемии в Сирии после землетрясения

Газета.Ruиещё 1

Представитель "ЮНИСЕФ" заявил, что в пострадавших от землетрясения районах Сирии существует риск возникновения эпидемии. Об этом представитель регионального отделения ЮНИСЕФ по Ближнему Востоку и Северной Африке Аммар Аммар сообщил телеканалу Al Jazeera.

В ЮНИСЕФ заявили о риске эпидемии в Сирии после землетрясения
Фото: APAP

По его словам, в первую очередь жители пострадавших районов нуждаются в питьевой воде и продовольствии.

"Мы опасаемся возникновения эпидемии, которая может затронуть миллионы людей, если мы сейчас не примем меры", - пояснил Аммар.

Ранее заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Олег Егоров говорил, что зарубежные организации уклоняются от предоставления гуманитарной помощи пострадавшей от землетрясения Сирийской Арабской Республике. 6 февраля в Турции и соседней Сирии произошло несколько разрушительных землетрясений, погибли тысячи человек.

В мире,Олег Егоров,ЮНИСЕФ,
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