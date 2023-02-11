В ЮНИСЕФ заявили о риске эпидемии в Сирии после землетрясения

Представитель "ЮНИСЕФ" заявил, что в пострадавших от землетрясения районах Сирии существует риск возникновения эпидемии. Об этом представитель регионального отделения ЮНИСЕФ по Ближнему Востоку и Северной Африке Аммар Аммар сообщил телеканалу Al Jazeera.
По его словам, в первую очередь жители пострадавших районов нуждаются в питьевой воде и продовольствии.
"Мы опасаемся возникновения эпидемии, которая может затронуть миллионы людей, если мы сейчас не примем меры", - пояснил Аммар.
Ранее заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Олег Егоров говорил, что зарубежные организации уклоняются от предоставления гуманитарной помощи пострадавшей от землетрясения Сирийской Арабской Республике. 6 февраля в Турции и соседней Сирии произошло несколько разрушительных землетрясений, погибли тысячи человек.