В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 72.79EUR 78.05
Войти в почту
17 минут назад

Гросси оценил ситуацию вокруг Запорожской АЭС

Елена Прошина

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал ситуацию вокруг Запорожской АЭС нестабильной и непредсказуемой. Его слова приводятся на сайте агентства.

Гросси оценил ситуацию вокруг Запорожской АЭС
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Ситуация вокруг крупнейшей в Европе атомной электростанции остается нестабильной и непредсказуемой, поскольку она является зоной активных боевых действий. Отсрочка запланированной ротации слишком ясно демонстрирует необходимость срочных мер по защите АЭС и работающих там людей», — сказал Гросси.

Также в сообщении отмечается, что Госинспекция ядерного регулирования Украины проинформировала МАГАТЭ на этой недели, что позволит станции возобновить работу по выработке энергии только после возвращения ее под контроль Киева и завершения программы тщательных инспекций и реализации всех необходимых для восстановления безопасных условий работы ЗАЭС мер. Сейчас там шесть реакторов находятся либо в холодном, либо в горячем режимах.

Кроме того Госинспекция сообщила о снижении выработки энергии на Ровенской и Южноукраинской АЭС в качестве меры предосторожности.

В мире,Рафаэль Гросси,МАГАТЭ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители