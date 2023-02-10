Гросси оценил ситуацию вокруг Запорожской АЭС

«Ситуация вокруг крупнейшей в Европе атомной электростанции остается нестабильной и непредсказуемой, поскольку она является зоной активных боевых действий. Отсрочка запланированной ротации слишком ясно демонстрирует необходимость срочных мер по защите АЭС и работающих там людей», — сказал Гросси.

Также в сообщении отмечается, что Госинспекция ядерного регулирования Украины проинформировала МАГАТЭ на этой недели, что позволит станции возобновить работу по выработке энергии только после возвращения ее под контроль Киева и завершения программы тщательных инспекций и реализации всех необходимых для восстановления безопасных условий работы ЗАЭС мер. Сейчас там шесть реакторов находятся либо в холодном, либо в горячем режимах.