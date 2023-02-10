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11 минут назад

США сбили аэростат над Аляской

Елена Прошина

Военные США сбили аэростат в небе над Аляской. Об этом сообщает ТАСС.

США сбили аэростат над Аляской
Фото: unsplash.comunsplash.com

Уточняется, что летательный аппарат передвигался на высоте 12 тысяч метров, а его обломки упали на лёд. При этом новый аэростат был намного меньше сбитого летательного аппарата КНР. По этой причине Белый дом рассчитывает поднять обломки гораздо быстрее.

США решили не отдавать Китаю обломки сбитого аэростата

В Вашингтоне также заявили, что пока не могут определить, какой стране принадлежало новое устройство. Кроме того, новый аэростат, судя по всему, не мог маневрировать.

Напомним, что 4 февраля США сбили аэростат из КНР, который пересёк воздушное пространство Америки. По словам Белого дома, летательный аппарат занимался слежкой для правительства Китая. В КНР же утверждают, что летательный аппарат был предназначен только для метеорологических исследований.

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