США сбили аэростат над Аляской

Уточняется, что летательный аппарат передвигался на высоте 12 тысяч метров, а его обломки упали на лёд. При этом новый аэростат был намного меньше сбитого летательного аппарата КНР. По этой причине Белый дом рассчитывает поднять обломки гораздо быстрее.
В Вашингтоне также заявили, что пока не могут определить, какой стране принадлежало новое устройство. Кроме того, новый аэростат, судя по всему, не мог маневрировать.
Напомним, что 4 февраля США сбили аэростат из КНР, который пересёк воздушное пространство Америки. По словам Белого дома, летательный аппарат занимался слежкой для правительства Китая. В КНР же утверждают, что летательный аппарат был предназначен только для метеорологических исследований.