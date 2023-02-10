США сбили аэростат над Аляской

Военные США сбили аэростат в небе над Аляской. Об этом сообщает ТАСС.

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Уточняется, что летательный аппарат передвигался на высоте 12 тысяч метров, а его обломки упали на лёд. При этом новый аэростат был намного меньше сбитого летательного аппарата КНР. По этой причине Белый дом рассчитывает поднять обломки гораздо быстрее.

В Вашингтоне также заявили, что пока не могут определить, какой стране принадлежало новое устройство. Кроме того, новый аэростат, судя по всему, не мог маневрировать.