СМИ: пять заместителей главы МВД Украины подали в отставку

Пять заместителей министра внутренних дел Украины Игоря Клименко подали в отставку. Об этом стало известно изданию «РБК-Украина».

По данным издания, заявления об увольнении написали Игорь Бондаренко, Екатерина Павличенко, Богдан Драпьятый, Мэри Акопян и Сергей Гончаров.

Информацию уже подтвердили в пресс-службе МВД. Там отметили, что увольнение заместителей главы ведомства — это устоявшаяся и законная процедура, прописанная в Конституции Украины.