Число погибших в результате землетрясений в Турции превысило 22 тысячи

Минздрав Турции сообщил, что число жертв из-за землетрясений превысило отметку в 22 тысячи человек. Об этом пишет РИА Новости.
Согласно данным ведомства, количество погибших в результате природного катаклизма увеличилось до 22 327 человек, число раненых достигло отметки 80 278.
Ранее Всемирная организация здравоохранения предупредила, что «ужасные условия», в которых оказались пострадавшие после двух подземных толчков магнитудой 7,6 и 7,7 в Турции и Сирии люди, может привести к вторичной катастрофе. Представитель департамента ВОЗ по реагированию на инциденты Роберт Холден заявил: «Существует реальная опасность увидеть вторичную катастрофу, которая может причинить вред большему количеству людей, чем первоначальная катастрофа, если мы не будем двигаться с тем же темпом и интенсивностью, что и в поисково-спасательной части».
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что с учетом помощи от спасателей из других стран в ликвидации последствий катастрофы заняты более 141 тысячи человек.
Землетрясения на юго-востоке Турции, произошедшие ранним утром 6 февраля, стали самыми сильными с 1939 года. В стране объявлен национальный траур до 12 февраля, а в пострадавших провинциях — чрезвычайное положение. Природный катаклизм также затронул соседнюю Сирию.