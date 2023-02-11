Число погибших в результате землетрясений в Турции превысило 22 тысячи

Ранее Всемирная организация здравоохранения предупредила, что «ужасные условия», в которых оказались пострадавшие после двух подземных толчков магнитудой 7,6 и 7,7 в Турции и Сирии люди, может привести к вторичной катастрофе. Представитель департамента ВОЗ по реагированию на инциденты Роберт Холден заявил: «Существует реальная опасность увидеть вторичную катастрофу, которая может причинить вред большему количеству людей, чем первоначальная катастрофа, если мы не будем двигаться с тем же темпом и интенсивностью, что и в поисково-спасательной части».