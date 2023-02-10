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45 минут назад

Французский депутат назвал излишеством вручение ордена Почетного легиона Зеленскому

ТАСС

Вручение ордена Почетного легиона президенту Украины Владимиру Зеленскому во время его визита в Париж было излишеством, тогда как разговоры о лишении этой награды президента РФ Владимира Путина в этом контексте являются гротеском и спектаклем. Такое мнение выразил лидер политического движения "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян в пятницу в эфире радиостанции RTL.

Во Франции назвали излишеством вручение ордена Почетного легиона Зеленскому
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Конечно же, он [президент Франции Эмманюэль Макрон] мог принимать Зеленского, но вручать ему орден Почетного легиона, я считаю, было совершенно излишне и крайне опасно", - сказал политик.

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Он выразил мнение, что таким образом Макрон старается перебить негативный информационный фон вокруг пенсионной реформы, из-за которой в стране регулярно проходят массовые акции протеста.

"Это просто безумие. Тут речь идет о подаче истории, мы сталкиваемся с манипуляцией общественным мнением", - убежден Дюпон-Эньян.

Также он раскритиковал заявление французского лидера о том, что он не исключает возможность лишить данной награды Путина, который получил ее в 2006 году из рук президента Франции Жака Ширака (1995-2007).

"Выдавать награду одному и отбирать у другого, отобрать у обоих или вообще ни у кого не отбирать... Это все гротеск и спектакль", - сказал он.

Глава политического движения считает, что Франция "дорого заплатит в экономическом и социальном плане" за поддержку Украины.

"Мы выпадем из истории на 50 лет, а в выигрыше останутся лишь США, которые сейчас убивают европейскую экономику, и Китай, который завладевает миром", - сказал он.

Дюпон-Эньян выступил за скорейшее прекращение конфликта на Украине, отметив, что в нынешних условиях украинцев используют в качестве "пушечного мяса". Он подчеркнул, что увеличение поставок вооружений Киеву не только не поможет добиться мира, но и возымеет прямо противоположный эффект.

Об ордене

Макрон в четверг вручил Зеленскому высшую французскую награду - орден Почетного легиона. Отвечая на вопросы журналистов о возможности лишения российского лидера этой награды, президент Франции заявил, что это "символический, но важный вопрос". Он добавил, что пока не принял такое решение и считает, что для подобных шагов "нужно подобрать подходящий момент".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что Путин не будет беспокоиться из-за возможного лишения его звания кавалера Большого креста (высшая степень) ордена Почетного легиона, поскольку у него на повестке сейчас есть более приоритетные вопросы. Отвечая на вопрос, может ли такой шаг сказаться на интенсивности общения Путина и Макрона, Песков отметил, что оно сейчас "не сильно интенсивное".

Орден был учрежден в 1802 году Наполеоном Бонапартом, который стал его первым кавалером, для награждения гражданских лиц и военных за выдающиеся заслуги перед нацией в мирное время и во время войны.

В мире,Эмманюэль Макрон,Жак Ширак,Владимир Зеленский,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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