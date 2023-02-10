В Киеве захотели перезахоронить останки генерала Ватутина

Власти Киева обратились в минкультуры Украины по вопросу перезахоронения останков советского генерала Николая Ватутина, который освобождал город от оккупации нацистов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на секретаря Киевского городского совета Владимира Прокопива.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По его словам, наработки по эксгумации и перезахоронению тела уже есть, однако решение для них пока не принято.

«Мы уже сделали представление в минкультуры. Далее минкультуры должно сделать представление в кабмин, потому что это памятник общенационального значения. И кабмин должен вынести решение», — сказал он, отметив, что рассмотрение обращения в ведомстве обычно занимает до 30 дней.

Николай Ватутин — советский военачальник, генерал армии, Герой Советского Союза В годы Великой Отечественной войны возглавлял первый украинский фронт в ходе битвы за Днепр и освобождения Киева. Он погиб в 1944 году в Киеве, там же и был похоронен.