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33 минуты назад

В Киеве захотели перезахоронить останки генерала Ватутина

Никита Бородкин

Власти Киева обратились в минкультуры Украины по вопросу перезахоронения останков советского генерала Николая Ватутина, который освобождал город от оккупации нацистов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на секретаря Киевского городского совета Владимира Прокопива.

В Киеве захотели перезахоронить останки генерала Ватутина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, наработки по эксгумации и перезахоронению тела уже есть, однако решение для них пока не принято.

«Мы уже сделали представление в минкультуры. Далее минкультуры должно сделать представление в кабмин, потому что это памятник общенационального значения. И кабмин должен вынести решение», — сказал он, отметив, что рассмотрение обращения в ведомстве обычно занимает до 30 дней.

Николай Ватутин — советский военачальник, генерал армии, Герой Советского Союза В годы Великой Отечественной войны возглавлял первый украинский фронт в ходе битвы за Днепр и освобождения Киева. Он погиб в 1944 году в Киеве, там же и был похоронен.

Ранее, 9 февраля, стало известно, что минкультуры разрешило снести еще один монумент Ватутину, установленный на его могиле в Киеве. Также в украинской столице начали демонтировать памятник советскому летчику Валерию Чкалову.

В мире,Владимир Прокопив,Валерий Чкалов,Николай Ватутин,
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