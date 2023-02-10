В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 72.89EUR 78.32
Войти в почту
15 минут назад

Канада заблокировала расширение консульства России

Lenta.ru

Правительство Канады заблокировало инициативу Москвы по расширению консульства в стране, блокируя гражданам России доступ к консульским услугам. Об этом заявил посол России в Оттаве Олег Степанов, сообщает РИА Новости.

Канада заблокировала расширение консульства России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Команда [премьер-министра страны Джастина] Трюдо все это заблокировала. Несмотря на декларации о приверженности политике мультикультурализма, она блокирует доступ россиян к консульским услугам», — заявил дипломат о невозможности расширения консульского присутствия.

Ранее министр обороны Канады Анита Ананд сообщила, что Оттава отправила Украине первый из нескольких запланированных к передаче танков Leopard 2.

«Канада поддерживает народ Украины, и мы продолжим обеспечивать ВСУ средствами, необходимыми ей для победы», — заявила она.

В мире,Анита Ананд,Олег Степанов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители