В США признали художника Куинджи украинским

Метрополитен-музей в Нью-Йорке начал называть художника Архипа Куинджи украинским. Внимание на это обратило ТАСС.

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В подписи к картине «Красный закат» на сайте музея указано, что автор произведения - украинец.

В описании картины указано, что Днепр, река текущая к Черному морю через три страны, - один из любимых сюжетов Куинджи. Художник родился на побережье в Мариуполе, когда этот город входил в состав Российской империи, подчеркнули в музее.

ТАСС отмечает, что на сохраненной копии веб-страницы от 6 января указано, что Куинджи - русский художник.

В 1870 году Куинджи стал вольнослушателем Императорской Академии художеств в Санкт-Петербурге. В это время он познакомился с художниками-передвижниками, среди которых были Иван Крамской и Илья Репин. Знакомство с ними оказало большое влияние на творчество Куинджи.