Метрополитен-музей в Нью-Йорке признал Куинджи украинским художником

Метрополитен-музей в Нью-Йорке признал художника Архипа Куинджи украинским. Об этом свидетельствует информация на сайте музея.

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На подписи к картине Куинджи "Красный закат на Днепре" в строке о национальности художника указано, что он украинец. Между тем на сохраненной копии веб-страницы от 6 января написано, что Куинджи русский.

На изменение национальности обратили внимание украинские СМИ, в том числе агентство УНН.