Метрополитен-музей в Нью-Йорке признал Куинджи украинским художником

Метрополитен-музей в Нью-Йорке признал художника Архипа Куинджи украинским. Об этом свидетельствует информация на сайте музея.
На подписи к картине Куинджи "Красный закат на Днепре" в строке о национальности художника указано, что он украинец. Между тем на сохраненной копии веб-страницы от 6 января написано, что Куинджи русский.
На изменение национальности обратили внимание украинские СМИ, в том числе агентство УНН.
Архип Куинджи родился в Мариуполе в семье сапожника. В 1865 году Куинджи приехал поступать в Академию художеств в Санкт-Петербурге. В Академии художеств художник познакомился с Ильей Репиным, Иваном Крамским и другими художниками. В годы учебы и позже художник много путешествовал по Ладоге и Вааламу. За годы работы художник создал примерно 500 эскизов и полноценных живописных полотен и около 300 графических работ.