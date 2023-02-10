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34 минуты назад

Метрополитен-музей в Нью-Йорке признал Куинджи украинским художником

ТАССиещё 1

Метрополитен-музей в Нью-Йорке признал художника Архипа Куинджи украинским. Об этом свидетельствует информация на сайте музея.

Метрополитен-музей в Нью-Йорке признал Куинджи украинским художником
Фото: WikipediaWikipedia

На подписи к картине Куинджи "Красный закат на Днепре" в строке о национальности художника указано, что он украинец. Между тем на сохраненной копии веб-страницы от 6 января написано, что Куинджи русский.

На изменение национальности обратили внимание украинские СМИ, в том числе агентство УНН.

Архип Куинджи родился в Мариуполе в семье сапожника. В 1865 году Куинджи приехал поступать в Академию художеств в Санкт-Петербурге. В Академии художеств художник познакомился с Ильей Репиным, Иваном Крамским и другими художниками. В годы учебы и позже художник много путешествовал по Ладоге и Вааламу. За годы работы художник создал примерно 500 эскизов и полноценных живописных полотен и около 300 графических работ.

В мире,Иван Крамской,Архип Куинджи,Илья Репин,
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