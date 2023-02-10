Министерство транспорта США начало новое расследование в отношении компании Илона Маска Neuralink по подозрению в перевозке имплантов, зараженных опасными патогенами. Об этом в ночь на пятницу сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя ведомства.

Собеседник агентства отметил, что расследование началось после того, как Комитет врачей ответственной медицины (PCRM) в четверг направил письмо министру транспорта США Питу Буттеджаджу. Некоммерческая организация сообщила, что получила электронные письма и документы, которые свидетельствуют о том, что компания Маска не упаковала должным образом при транспортировке импланты, извлеченные из мозга обезьян. Согласно утверждению НКО, эти импланты могли быть заражены устойчивым к антибиотикам стафилококком и вирусом герпеса B.

"Мы проводим расследование, чтобы убедиться, что Neuralink действовала в соответствии с федеральными установками и обеспечивает защиту своих работников и населения от потенциально опасных патогенов", - сказал агентству представитель американского Минтранса.

Он добавил, что к расследованию его ведомство относится "крайне серьезно".

В декабре 2022 года федеральные власти США также начали расследование в отношении Neuralink, но по другому подозрению. Как сообщало агентство Рейтер, эксперименты над животными стали поводом для начала расследования. По оценке агентства, за время экспериментов с 2018 года погибло около 1 500 животных, включая более 280 овец, свиней и обезьян. Кроме того, в опытах были задействованы мыши и крысы.

О компании Neuralink

Стартап Neuralink был создан Маском в июле 2016 для объединения усилий ведущих специалистов в области разработки нейроинтерфейсов и создания роботов, позволяющих имплантировать почти неограниченное число электродов в мозг в полностью автоматическом режиме. В далекой перспективе, по мнению предпринимателя, подобные нейроинтерфейсы позволят человеку стать киборгом, способным противостоять искусственному интеллекту, а также помогут людям научиться напрямую управлять компьютером при помощи силы мысли.