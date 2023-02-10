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1 час назад

Умер первый премьер Казахстана Сергей Терещенко

ТАСС

Первый премьер-министр Казахстана Сергей Терещенко умер в возрасте 71-го года. Об этом сообщило в пятницу международное агентство Казинформ.

Умер первый премьер Казахстана Сергей Терещенко
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"На 72-м году жизни скончался первый премьер-министр Казахстана Сергей Терещенко", - говорится в сообщении.

Казахстанский и советский государственный деятель Терещенко занимал пост премьер-министра Казахстана с 1991 по 1994 годы. В разные годы он был исполняющим обязанности председателя республиканской политической партии "Отан", заместителем председателя Ассамблеи народов Казахстана.

С октября 1994 года Терещенко занимал пост председателя правления международного фонда "Интеграция". Главной целью фонда является научно-практическое содействие интеграционным процессам и равноправному вхождению Казахстана в единое экономическое, политическое и культурное пространство современного мира.

Терещенко автор книг "Казахстан: реформа, рынок" и "Казахская земля — колыбель моя (Книга жизни)". Он обладатель звания "Герой Труда Казахстана", награжден орденами "Достык" и "Барыс".

В мире,Сергей Терещенко,
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