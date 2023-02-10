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30 минут назад

Пока вы спали: взрывы на Украине и гибель основателя Sela

Елена Прошина

Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Киев готов нанести удары по Крыму

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Украинские власти готовы наносить удары по целям в Крыму, если Лондон согласится передать Киеву британские ракеты большой дальности. Об этом со ссылкой на источники в украинских военных кругах сообщила газета The Times.

Источники издания отметили, что заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что западное оружие большей дальности позволит атаковать военные объекты «в глубине оккупированных территорий» относится к Крыму.

В Харькове, Днепропетровске и Запорожье прогремели взрывы

После взрывов в украинских городах Днепропетровск, Запорожье и Харьков начались перебои с подачей электроэнергии. Об этом со ссылкой на украинские СМИ пишет ТАСС.

Местные власти подтвердили, что в Харькове прогремело около 10 взрывов, повреждены объекты критической инфраструктуры и возникли проблемы со светом. При этом украинское издание Klymenko Time уточнило, что перебои с электроэнергией также наблюдаются и в Запорожье.

В Госдепе заявили о непричастности США к взрывам на «Северных потоках»

Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс призвал доверять заявлениям Вашингтона о непричастности к терактам на российских газопроводах системы «Северный поток», а утверждения о вовлеченности американцев в случившееся назвал «нонсенсом». Его слова приводит ТАСС.

Таким образом представитель Госдепа прокомментировал расследование американского журналиста, лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша, который утверждает, что взрывчатку под газопроводы установили американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops, а активировали норвежцы. Прайс назвал эту версию «совершенным и полнейшим нонсенсом».

Маск назвал сроки появления людей на Марсе

Основатель компании SpaceX Илон Маск уверен, что люди смогут высадиться на Марс в течение 10 лет. Об этом он заявил в своем Twitter, пишет ТАСС.

При этом американский бизнесмен отметил, что это оптимистичный прогноз. «Полагаю, что через 5 лет это станет возможным, а через 10 лет - весьма вероятным», - заметил он.

Погиб основатель Sela Борис Остробород

Один из основателей бренда Sela Борис Остроброд утонул в Латвии после того, как его машина соскользнула в озеро. Об этом в своем Facebook (соцсеть запрещена в России, она принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) сообщил его двоюродный брат, сооснователь ретейлера Аркадий Пекаревский, пишет ТАСС.

Произошедшее Пекаревский назвал «трагической случайностью», отметив, что когда его родственник ехал вдоль озера в Латвии, его автомобиль упал в воду, перевернувшись.

В мире,Сеймур Херш,Нед Прайс,Илон Маск,Аркадий Пекаревский,Владимир Зеленский,Борис Остроброд,SpaceX,НАТО,Госдеп США,
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